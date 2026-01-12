Sociedade | 12-01-2026 13:26
PJ detém tio por abuso sexual em Alenquer
Vítima de 15 anos foi abusada pelo tio, o Verão passado, em Alenquer.
A Polícia Judiciária (PJ) deteve na passada quarta-feira um homem de 52 anos por fortes indícios da prática do crime de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, agravado, ocorrido no verão passado em Alenquer.
A vítima, de 15 anos, sobrinho do suspeito, estava entregue ao seu cuidado, tendo sido a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) a denunciar o caso à PJ.
Os abusos terão ocorrido no domicílio do suspeito enquanto o adolescente era exposto a conteúdos pornográficos com recurso a um telemóvel.
O suspeito tinha antecedentes criminais, entre os quais, por crimes sexuais.
Presente a primeiro interrogatório judicial o detido ficou em prisão domiciliária.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1751
07-01-2026
Capa Vale Tejo
07-01-2026
Especiais de O MIRANTE
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar