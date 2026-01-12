uma parceria com o Jornal Expresso
12/01/2026

Sociedade | 12-01-2026 13:26

PJ detém tio por abuso sexual em Alenquer

Vítima de 15 anos foi abusada pelo tio, o Verão passado, em Alenquer.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na passada quarta-feira um homem de 52 anos por fortes indícios da prática do crime de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, agravado, ocorrido no verão passado em Alenquer.
A vítima, de 15 anos, sobrinho do suspeito, estava entregue ao seu cuidado, tendo sido a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ) a denunciar o caso à PJ.
Os abusos terão ocorrido no domicílio do suspeito enquanto o adolescente era exposto a conteúdos pornográficos com recurso a um telemóvel.
O suspeito tinha antecedentes criminais, entre os quais, por crimes sexuais.
Presente a primeiro interrogatório judicial o detido ficou em prisão domiciliária.
