ULS Médio Tejo com orçamento de 233 milhões e investimento de 15 milhões em 2026

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo vai executar em 2026 um orçamento global de 233 milhões de euros (ME), destinado a reforçar a capacidade assistencial e a modernizar os cuidados de saúde, foi anunciado na segunda-feira, 29 de Dezembro. O orçamento, divulgado em comunicado pela ULS Médio Tejo, entidade com sede em Torres Novas, no distrito de Santarém, integra um plano de investimentos de 15 ME, orientado para a modernização de infraestruturas, o reforço de equipamentos clínicos e a melhoria da resposta nos cuidados hospitalares e nos cuidados de saúde primários nos 11 municípios da sua área de abrangência.

Segundo o presidente do conselho de administração, Casimiro Ramos, citado na nota informativa, este plano é uma demonstração do empenho em continuar a modernizar profundamente a rede de cuidados de saúde e em reforçar, de forma efectiva, a resposta às populações, assegurando ao mesmo tempo a sustentabilidade financeira da instituição. O responsável acrescentou que a estratégia passa por actuar em várias frentes, incluindo a contratação de profissionais (não são adiantados números) e o reforço dos cuidados primários. A ULS do Médio Tejo integra perto de três mil trabalhadores, nas mais diversas carreiras e grupos profissionais, três hospitais e 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários, dando resposta directa a cerca de 170 mil utentes.

Entre os investimentos previstos para 2026 destacam-se a requalificação das fachadas dos hospitais de Tomar e Torres Novas e a conclusão do novo edifício de Pedopsiquiatria em Tomar, vocacionado para a saúde mental de crianças e jovens, integrando uma “estratégia de adaptação dos espaços à crescente complexidade dos cuidados” a prestar. No Hospital de Abrantes, a ULS indica que vão avançar a recuperação integral do Bloco Operatório, com um investimento de 1,6 ME, e a requalificação da sala de Cardiologia, “reforçando a resposta em áreas críticas da medicina de intervenção”. Em Torres Novas, está prevista a remodelação da Sala 3 e da Sala de Gessos do Bloco Operatório, num investimento de 302 mil euros, bem como a ampliação e requalificação do Hospital de Dia, que permitirá “melhores condições de conforto, privacidade e segurança aos doentes oncológicos e a outros utentes”, em regime ambulatório. Nos cuidados de saúde primários, 1,8 ME são destinados à aquisição de equipamentos, “reforçando a capacidade de diagnóstico, vigilância e acompanhamento clínico” nas unidades de saúde familiar e centros de saúde do Médio Tejo. Será também implementado um novo regime de convenção com entidades privadas e Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) para utentes sem médico de família atribuído, permitindo consultas, renovação de medicação crónica e acompanhamento de situações clínicas estáveis.