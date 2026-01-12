Um morto em despiste de camião na EN119

Um camião, que circulava no sentido Coruche/Infantado, despistou-se segunda-feira, 12 de Janeiro, na zona da Raposeira, entre o Biscainho e Courelas da Amoreirinha.

Do acidente resultou a morte do condutor e único ocupante do pesado de mercadorias, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM.

O alerta para o acidente, de acordo com fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo, foi recebido pelas 09:27, tendo sido deslocado para o teatro das operações mais de uma dezena de operacionais, apoiados por seis viaturas dos meios de socorro, entre os quais os Bombeiros Municipais de Coruche, a GNR e o INEM.