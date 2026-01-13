uma parceria com o Jornal Expresso
13/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 13-01-2026 07:00

Apanhado a traficar droga no Forte da Casa sai em liberdade

Foi conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP mas depois de ser presente a tribunal saiu em liberdade e apenas obrigado a apresentar-se na esquadra três vezes por semana.

Um homem de 26 anos foi caçado pela Polícia de Segurança Pública por suspeitas de praticar um crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no âmbito de um patrulhamento preventivo, quando os agentes abordaram um indivíduo que se encontrava na via pública e apresentava indícios de estar a proceder à comercialização de produto estupefaciente. Perante o cenário observado, foi desencadeada uma acção preventiva e cautelar com vista à confirmação da actividade criminosa.
No decurso da revista sumária, a PSP diz ter apreendido várias embalagens de haxixe, com o peso total de 73,92 gramas, quantidade suficiente para 147 doses individuais. Foram ainda apreendidos uma navalha, 20 euros em numerário, valor suspeito de ter proveniência ilícita, uma balança de precisão, uma caixa de medicamentos com resíduos suspeitos de haxixe e um grinder com vestígios de produto estupefaciente.
Segundo a PSP, o detido já é conhecido das autoridades pela prática de crimes da mesma natureza, tendo sido anteriormente detido por duas vezes por tráfico de droga. Foi conduzido às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP mas depois de ser presente a tribunal saiu em liberdade e apenas obrigado a apresentar-se na esquadra três vezes por semana.

