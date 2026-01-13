Dádiva de sangue na Casa do Campino em Santarém

Iniciativa na Casa do Campino está agendada para dia 16 de Janeiro, entre as 15h00 e as 19h00.

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar uma recolha de sangue em Santarém, na Casa do Campino, no dia 16 de Janeiro entre as 15h00 e as 19h00. A iniciativa conta com a habitual colaboração de uma equipa do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.