Homem em prisão domiciliária por abuso sexual de sobrinho em Alenquer

Ficou em prisão domiciliária o homem de 52 anos que foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual sobre o seu sobrinho, de 15 anos, em Alenquer.

O homem está em prisão domiciliária, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.

Sobre ele recaem “fortes indícios da prática do crime de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, agravado, ocorrido no verão passado”.

A vítima foi um jovem, de 15 anos, sobrinho do suspeito, e que estava entregue aos seus cuidados. O homem já tinha antecedentes criminais, inclusive por crimes sexuais.

“Os abusos terão ocorrido no domicílio do suspeito, enquanto o adolescente era exposto a conteúdos pornográficos, com recurso a um telemóvel”, explicou a PJ.

O caso foi denunciado à PJ pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ).