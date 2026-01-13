Homem em prisão domiciliária por abuso sexual de sobrinho em Alenquer
Suspeito ficou em prisão preventiva por suspeitas de ter abusado sexualmente do sobrinho de 15 anos.
Ficou em prisão domiciliária o homem de 52 anos que foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de abuso sexual sobre o seu sobrinho, de 15 anos, em Alenquer.
O homem está em prisão domiciliária, depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial.
Sobre ele recaem “fortes indícios da prática do crime de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, agravado, ocorrido no verão passado”.
A vítima foi um jovem, de 15 anos, sobrinho do suspeito, e que estava entregue aos seus cuidados. O homem já tinha antecedentes criminais, inclusive por crimes sexuais.
“Os abusos terão ocorrido no domicílio do suspeito, enquanto o adolescente era exposto a conteúdos pornográficos, com recurso a um telemóvel”, explicou a PJ.
O caso foi denunciado à PJ pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco (CPCJ).