João Moutão na comissão permanente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos

O presidente do Instituto Politécnico de Santarém, João Moutão, passou a integrar a comissão permanente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), o órgão de direção que apoia a presidência na gestão estratégica do ensino superior politécnico em Portugal. C A eleição dos novos órgãos sociais para o biénio 2026-2028 decorreu durante a reunião do plenário do CCISP realizada a 8 de Janeiro em Lisboa. O conselho coordenador dos institutos politécnicos continua a ser liderado por Luís Loures, presidente do Politécnico de Portalegre, e tem como vice-presidente Ângela Lemos, presidente do Politécnico de Setúbal.

A entrada de João Moutão para a comissão permanente reforça a presença e a influência do Instituto Politécnico de Santarém na definição das políticas públicas para o sector, considera a instituição. A comissão permanente é composta por cinco membros e tem como missão coadjuvar o presidente Luís Loures num mandato que se prevê focado na valorização dos graus académicos e na internacionalização das instituições.

Além de João Moutão e da vice-presidente Ângela Lemos, a nova comissão permanente do CCISP integra ainda António Belo (Politécnico de Lisboa) e Orlando Rodrigues (Politécnico de Bragança). O Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos é o órgão de representação conjunta dos estabelecimentos de ensino superior público politécnico, integrando todos os institutos politécnicos do país e as escolas superiores não integradas.