uma parceria com o Jornal Expresso
13/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 13-01-2026 13:39

Morreu sócio fundador da Associação de Carvalhos de Figueiredo

Morreu sócio fundador da Associação de Carvalhos de Figueiredo
Foto Facebook Orlando Ribeiro
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Orlando Ribeiro faleceu no domingo, 11 de Janeiro, na sua casa, em Carvalhos de Figueiredo, concelho de Tomar, vítima de doença súbita.

Morreu no domingo, 11 de Janeiro, um dos sócios fundadores da Associação Cultural e Recreativa de Carvalhos de Figueiredo. Orlando Ribeiro faleceu na sua casa, em Carvalhos de Figueiredo, concelho de Tomar, vítima de doença súbita. Trabalhou durante muitos anos como técnico auxiliar na Farmácia da Misericórdia, em Tomar. Foi ainda paraquedista, durante o serviço militar. Tinha 71 anos.
A ACR de Carvalhos de Figueiredo, onde Orlando Ribeiro foi dirigente durante vários mandatos, manifestou pesar pela morte inesperada. “O Orlando Ribeiro foi um dos pilares na criação da ACR, deixando uma marca indelével pelo seu espírito de dedicação, serviço e amor à terra. O seu contributo, visão e compromisso com o associativismo ficarão para sempre na memória de todos aqueles que tiveram o privilégio de com ele conviver e trabalhar”, pode ler-se em comunicado.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar