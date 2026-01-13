Nersant diz que promoção de Rui Serrano à presidência cumpre os estatutos da associação

A direcção da Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém garante que a recente promoção de Rui Serrano à presidência da direcção dessa entidade, após a demissão de António Pedroso Leal, decorreu ao abrigo do que está previsto nos estatutos. Na resposta a questões escritas colocadas por O MIRANTE a Rui Serrano, foi a direcção da Nersant quem se pronunciou para declarar que “a substituição interna que conduziu ao actual exercício da presidência decorreu nos termos previstos nos Estatutos, garantindo estabilidade, transparência e plena legitimidade ao órgão em funções”.

A Nersant reforça que “todas as decisões — tanto no plano da sucessão na presidência como na condução do mandato — foram tomadas de forma colegial e transparente, sempre orientadas pelo interesse dos associados e pelo bom funcionamento da instituição, respeitando integralmente as decisões pessoais de anteriores dirigentes”.

Ao que O MIRANTE apurou, há quem questione a legalidade estatutária da promoção de Rui Serrano a vice-presidente da direcção, após a saída de um dos vices, e, depois, a presidente da direcção da Nersant, uma vez que integrou a direcção por inerência, na sua condição de presidente do núcleo Nersant de Abrantes, à semelhança do que acontece com os presidentes dos outros núcleos.

Os actuais órgãos sociais foram eleitos em Agosto de 2023 para o triénio de 2023-2025, pelo que questionámos se há já uma data definida para o termo do mandato e eleições previstas. Perguntámos ainda a Rui Serrano se não considerava que teria sido mais legítimo, e para evitar problemas estatutários que possam surgir por iniciativa de alguns associados, a Nersant ter promovido eleições antecipadas.

A Nersant respondeu dizendo que “o mandato em vigor corresponde ao triénio 2023-2025” e que, “conforme previsto na prática consolidada da Associação, o processo eleitoral será conduzido pela Assembleia Geral, em momento oportuno, com o rigor e a clareza que os associados conhecem e exigem”.

“O objectivo da Nersant é inequívoco: apoiar as empresas, impulsionar os projectos em curso e reforçar o seu posicionamento na região de Santarém como parceiro activo no desenvolvimento económico regional”, conclui a direcção da Nersant em resposta a O MIRANTE.

Pedroso Leal não chegou ao fim do mandato

Tal como o nosso jornal noticiou, o presidente da assembleia geral da Nersant, Domingos Chambel, informou os associados da Nersant que o presidente da direcção, António Pedroso Leal, pediu a renúncia do cargo com efeitos a partir de 26 de Novembro de 2025. Segundo informava, o pedido de demissão deveu-se a “motivos particulares ligados à saúde de um familiar, invocando um acompanhamento incompatível com as funções” de presidente da direcção da Nersant.

Domingos Chambel informava ainda “que as estruturas sociais da associação” iriam promover as iniciativas previstas nos estatutos de forma a resolver o problema criado pela demissão de Pedroso Leal. Conforme demos nota, a demissão pode também ter estado ligada às dificuldades na gestão da associação.