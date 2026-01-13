Programa de promoção do sucesso escolar dinamiza comunidade educativa de Rio Maior

Desde Novembro que a Equipa Multidisciplinar do Programa Municipal de Promoção do Sucesso Escolar tem vindo a desenvolver um conjunto de actividades direccionadas à comunidade educativa de Rio Maior.

A Equipa Multidisciplinar do Programa Municipal de Promoção do Sucesso Escolar tem vindo a desenvolver, desde Novembro de 2025, um conjunto diversificado de actividades dirigidas à comunidade educativa do concelho de Rio Maior, com o objectivo de promover o bem-estar, o desenvolvimento socio-emocional e o sucesso educativo das crianças e jovens. As acções abrangem diferentes níveis de ensino.

No Ensino Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico foram dinamizadas as actividades “Histórias do Ser e Sentir” e “Minuto do Brincar”, promovidas pelas áreas da Psicomotricidade, Terapia da Fala e Educação Musical. Estas iniciativas visam o desenvolvimento das competências emocionais, sociais e relacionais das crianças, valorizando o brincar, a expressão de sentimentos e a construção de relações positivas, contribuindo simultaneamente para o seu desenvolvimento global, ao nível cognitivo, linguístico, emocional e social.

No 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário, a equipa promoveu a actividade “Notas Soltas”, centrada na expressão emocional, no autoconhecimento e no desenvolvimento de competências pessoais e sociais, com impacto positivo no equilíbrio e na consistência do percurso escolar dos alunos. O programa incluiu ainda a iniciativa “Entre Pais e Palavras… – Amar e Desamar! Como se relacionam os adolescentes”, dirigida a pais e encarregados de educação, que proporcionou momentos de reflexão e diálogo sobre a adolescência, as relações interpessoais e o papel da família no acompanhamento dos jovens.

Mais de 1300 participantes já beneficiaram das actividades promovidas pela equipa, número que evidencia o alcance e a relevância das acções desenvolvidas. O município de Rio Maior sublinha que estas iniciativas reflectem o seu compromisso com a promoção do sucesso escolar, do bem-estar emocional e com o reforço de uma comunidade educativa mais próxima, participativa e inclusiva.