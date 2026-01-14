uma parceria com o Jornal Expresso
14/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 14-01-2026 13:44

Cinco detidos por suspeitas de assaltos a casas no distrito de Santarém

Uma operação da GNR levou à detenção de cinco homens em Macedo de Cavaleiros, suspeitos de vários assaltos a residências no distrito de Santarém, ocorridos no final do ano passado. Aumento de furtos em zonas rurais e habitações não permanentes têm aumentado.

Cinco homens, com idades entre os 19 e os 33 anos, foram detidos na quarta-feira, 14 de Janeiro, em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, por suspeitas de furto a várias habitações, muitas delas no distrito de Santarém, ocorridos no final do ano passado, disse à Lusa fonte policial. Às 09h20, a operação encontrava-se ainda em curso, com a realização de buscas domiciliárias e não domiciliárias, com o objectivo de recuperar material furtado das residências, designadamente armas e peças em ouro.
Os assaltos terão ocorrido nos meses de Novembro e Dezembro do ano passado, incidindo sobretudo em habitações que não estavam ocupadas de forma permanente, maioritariamente em zonas rurais. Nos últimos meses, o distrito de Santarém tem registado várias ocorrências de furtos em residências, sobretudo em aldeias e localidades com casas isoladas ou de ocupação sazonal, segundo dados e informações divulgadas pela GNR. Em alguns casos, os assaltos ocorreram durante o dia, aproveitando a ausência prolongada dos proprietários.
Na altura, o Comando Territorial de Santarém da GNR indicou à Lusa que foram registados vários furtos e pelo menos uma tentativa de assalto em casas isoladas do distrito, estando a investigação a cargo do Núcleo de Investigação Criminal, que não exclui a possibilidade de ligação entre algumas das ocorrências.

