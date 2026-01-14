uma parceria com o Jornal Expresso
14/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 14-01-2026 10:00

Dadores de Vialonga promovem recolha a 19 de Janeiro

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga apela à participação da comunidade, sublinhando que cada dádiva pode fazer a diferença para quem mais precisa.

O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga vai promover, no próximo dia 19 de Janeiro, uma recolha de sangue nas instalações da Associação de Bem-Estar Infantil de Vialonga. A acção tem lugar entre as 15h00 e as 19h00. A iniciativa, realizada com o apoio do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), tem como principal objectivo reforçar as reservas nacionais de sangue, um recurso essencial para salvar vidas em situações de emergência, intervenções cirúrgicas e tratamentos de diversas doenças. O Grupo de Dadores de Sangue de Vialonga apela à participação da comunidade, sublinhando que cada dádiva pode fazer a diferença para quem mais precisa. Podem participar na ação todas as pessoas entre os 18 e os 65 anos, que estejam em boas condições de saúde. A organização recorda que doar sangue é um gesto simples, rápido e seguro, mas com um impacto profundo na vida de muitos doentes.

    A carregar...
