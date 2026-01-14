uma parceria com o Jornal Expresso
14/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 14-01-2026 08:00

Falhas de energia na Barquinha levam autarquia a exigir explicações à E-Redes

electricidade alta tensao
foto ilustrativa
Sucessivos cortes no fornecimento de energia eléctrica em Vila Nova da Barquinha estão a causar transtornos à população, empresas e instituições locais, levando a câmara municipal a solicitar uma reunião urgente com a E-Redes para apurar as causas das falhas e exigir soluções.

Os sucessivos cortes no fornecimento de energia eléctrica em Vila Nova da Barquinha têm gerado crescente preocupação entre a população, empresas e instituições locais, levando a câmara municipal a solicitar uma reunião urgente com a E-Redes, entidade responsável pela rede de distribuição. A autarquia pretende obter esclarecimentos sobre as causas das falhas registadas e exigir soluções que garantam maior estabilidade no abastecimento.
As interrupções no fornecimento têm provocado constrangimentos significativos no funcionamento do comércio e serviços essenciais, afectando o quotidiano dos munícipes. Situações semelhantes têm sido registadas noutros concelhos da região ribatejana, como Santarém, Abrantes, Almeirim ou Cartaxo, onde autarquias, empresas e a população no geral também se queixam de cortes frequentes, quebras de tensão e prejuízos associados a falhas num serviço considerado essencial. Em vários destes municípios, as queixas repetem-se há meses, apontando para problemas estruturais na rede eléctrica, agravados por condições meteorológicas adversas ou pela falta de investimento na modernização das infraestruturas. As respostas da E-Redes têm sido consideradas insuficientes ou tardias, aumentando o sentimento de desprotecção das populações.
Em comunicado, a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha afirma compreender o incómodo sentido pelos munícipes e assegura estar a acompanhar a situação “com a máxima atenção”. O executivo garante que continuará a pressionar a E-Redes para a adopção de medidas técnicas concretas que assegurem a fiabilidade do serviço no concelho. A ausência de esclarecimentos públicos por parte da empresa levanta dúvidas quanto à capacidade de prevenir novas ocorrências.
