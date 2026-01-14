Morre depois de ser triado com pulseira azul nas urgências do Hospital de Santarém

Utente com sintomas de obstrução intestinal foi triado com pulseira de prioridade mínima. Sete horas após a entrada foi observado e encaminhado com urgência para cirurgia mas acabou por morrer. Família fala em negligência e quer apuramento de responsabilidades. ULS diz que “reclamações apresentadas são objecto de análise rigorosa, incluindo averiguação clínica".

Celestino do Marco, 82 anos, morreu no Hospital Distrital de Santarém (HDS) na madrugada de dia 3 de Janeiro, um sábado, depois de ter esperado cerca de sete horas para ser observado por um médico. O utente, que se dirigiu àquela unidade hospitalar a 2 de Janeiro com queixas de dor abdominal e outros sintomas de possível obstrução intestinal - que pode levar à morte se não for tratada rapidamente - foi triado, cerca das 13h30, com pulseira azul (não urgente), que indica prioridade mínima.

Uma das sobrinhas que acompanhava o utente, Linda Lino, conta a O MIRANTE que após se aperceber que o estado de saúde do tio estava a piorar pediu à equipa da triagem que o reavaliasse. Pediu também, segundo diz, uma maca para que o tio pudesse estar mais cómodo, mas ambas as solicitações foram rejeitadas.

