Morreu Maria Nunes Vieira Ganhão, esposa do ex-presidente da Câmara de Benavente
Aos 83 anos, faleceu Maria Nunes Vieira Ganhão, mulher de António José Ganhão, autarca militante do PCP ligado a um dos mais longos mandatos autárquicos no concelho de Benavente.
Faleceu Maria Nunes Vieira Ganhão, de 83 anos, esposa do antigo presidente da Câmara Municipal de Benavente, António José Ganhão, que liderou os destinos da autarquia ribatejana entre 1979 e 2013.
De acordo com uma nota divulgada no dia 13 de Janeiro pela Agência Funerária Santa Padroeira, o corpo aguarda ainda intervenção do Instituto de Medicina Legal, não se encontrando, por esse motivo, marcadas as cerimónias fúnebres.
Entretanto, a concelhia do Partido Socialista de Benavente manifestou publicamente o seu “mais profundo pesar” pelo falecimento de Maria Nunes Vieira Ganhão, endereçando “as mais sentidas condolências” a António José Ganhão, à família e aos amigos, num momento de “dor e consternação”, sublinhando a sua solidariedade e respeito perante “esta perda irreparável”.