Obras dos SMAS no Bairro dos Quintais concluídas em Janeiro

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira diz que as obras dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) no Bairro dos Quintais, na Póvoa de Santa Iria, ficarão “totalmente concluídas” no decorrer do mês de Janeiro, com a elevação das caixas dos SMAS para o nível da estrada.

A autarquia sublinha que o “fundamental” da intervenção ficou concluído no dia 15 de Dezembro de 2025.

Recorde-se que, tal como noticiámos, os moradores do Bairro dos Quintais lamentaram a demora na empreitada dos SMAS. Os residentes queixaram-se de não poder estender roupa devido ao pó da obra, de gastarem mais água para limpar os portões das suas casas e o chão, de terem ficado sem Internet, telefone e televisão e de, durante os trabalhos, terem chegado a cair cabos e estruturas que danificaram a parede de uma das habitações.