uma parceria com o Jornal Expresso
14/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-01-2026 07:00

Obras dos SMAS no Bairro dos Quintais concluídas em Janeiro

Obras dos SMAS no Bairro dos Quintais concluídas em Janeiro
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Câmara de Vila Franca de Xira garante que os trabalhos dos SMAS vão ficar concluídos no final do mês no Bairro dos Quintais, na Póvoa de Santa Iria.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira diz que as obras dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) no Bairro dos Quintais, na Póvoa de Santa Iria, ficarão “totalmente concluídas” no decorrer do mês de Janeiro, com a elevação das caixas dos SMAS para o nível da estrada.
A autarquia sublinha que o “fundamental” da intervenção ficou concluído no dia 15 de Dezembro de 2025.
Recorde-se que, tal como noticiámos, os moradores do Bairro dos Quintais lamentaram a demora na empreitada dos SMAS. Os residentes queixaram-se de não poder estender roupa devido ao pó da obra, de gastarem mais água para limpar os portões das suas casas e o chão, de terem ficado sem Internet, telefone e televisão e de, durante os trabalhos, terem chegado a cair cabos e estruturas que danificaram a parede de uma das habitações.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar