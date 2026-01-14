uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 14-01-2026 12:00

Plano nacional para reduzir sinistralidade em passagens de nível arranca em Abrantes

foto arquivo O MIRANTE
Segundo a IP, a meta definida é ambiciosa: reduzir o número de acidentes em passagens de nível para menos de 10 por ano até 2030.

A Infraestruturas de Portugal (IP) deu início, em Abrantes, ao Plano para a Redução da Sinistralidade em Passagens de Nível 2024-2030, com a consignação da obra de construção de uma nova passagem inferior rodoviária na Linha da Beira Baixa, na União das Freguesias de São Miguel do Rio Torto e Rossio ao Sul do Tejo. A empreitada, com um custo previsto de 2,2 milhões de euros, visa eliminar a passagem de nível existente ao quilómetro 2,488 daquela linha ferroviária, substituindo-a por uma solução desnivelada considerada mais segura, cómoda e eficiente para o atravessamento da via-férrea. A nova infraestrutura ficará situada ao quilómetro 2,528, com um prazo de execução estimado em 270 dias e conclusão prevista para o quarto trimestre de 2026.
O projecto em Abrantes marca o arranque operacional de um plano que prevê um investimento global superior a 316 milhões de euros até ao final da década e contempla a supressão de 135 passagens de nível e a reclassificação de outras 237 em todo o país, juntamente com medidas complementares de automatização de sistemas de segurança, campanhas de sensibilização e reforço da fiscalização. Os números mais recentes da IP mostram que, em 2024, foram registados 22 acidentes em passagens de nível, resultando em quatro vítimas mortais, dados que, apesar de estarem em linha com os últimos anos, reforçam a urgência de atuação mais incisiva.

