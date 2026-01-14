uma parceria com o Jornal Expresso
14/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 14-01-2026 15:26

Proliferação de patos preocupa e degrada jardins de Torres Novas

Proliferação de patos preocupa e degrada jardins de Torres Novas
FOTO DR- Patos foram fotografados por um cidadão a ocuparem um dos equipamentos destinados à prática de exercício físico no Almonda Parque
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Aves estão a reproduzir-se e são já centenas as que ocupam os jardins da cidade, contribuindo para a sua degradação. Autarcas estão preocupados e querem estratégia para controlar esta e outras pragas.

O aumento da população de patos, mas também de pombos, ratos, baratas e animais errantes, está a preocupar vários eleitos do executivo da Câmara de Torres Novas que está já a trabalhar em estratégias para combater um problema com impacto negativo no espaço público. Na última reunião pública, o presidente do município, José Trincão Marques, disse já ter tido reuniões com os serviços veterinários, tendo em vista a resolução da proliferação de patos nos jardins da cidade de Torres Novas.
O autarca respondia à vereadora do PSD, Maria Leão, que quis conhecer a visão do socialista relativamente ao aumento de animais errantes no concelho.

* Notícia desenvolvida numa próxima edição semanal de O MIRANTE.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar