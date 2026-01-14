Proliferação de patos preocupa e degrada jardins de Torres Novas
Aves estão a reproduzir-se e são já centenas as que ocupam os jardins da cidade, contribuindo para a sua degradação. Autarcas estão preocupados e querem estratégia para controlar esta e outras pragas.
O aumento da população de patos, mas também de pombos, ratos, baratas e animais errantes, está a preocupar vários eleitos do executivo da Câmara de Torres Novas que está já a trabalhar em estratégias para combater um problema com impacto negativo no espaço público. Na última reunião pública, o presidente do município, José Trincão Marques, disse já ter tido reuniões com os serviços veterinários, tendo em vista a resolução da proliferação de patos nos jardins da cidade de Torres Novas.
O autarca respondia à vereadora do PSD, Maria Leão, que quis conhecer a visão do socialista relativamente ao aumento de animais errantes no concelho.
