14/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 14-01-2026 10:00

PSP detecta 18 infracções por falta de “cadeirinhas” para crianças no Entroncamento

Perto de duas dezenas de condutores foram multados no Entroncamento por transportarem crianças sem os sistemas de segurança obrigatórios, durante uma operação de fiscalização da PSP realizada a 12 de Janeiro.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) detectou 18 infracções por falta de sistemas de retenção para crianças (“cadeirinhas”) durante uma operação de fiscalização rodoviária realizada na manhã de 12 de Janeiro, no Entroncamento. A acção foi levada a cabo pelo Comando Distrital de Santarém, através da esquadra do Entroncamento da Divisão Policial de Tomar, e teve como principal objectivo verificar o cumprimento das regras de segurança no transporte de crianças em veículos automóveis. Segundo a PSP, o uso correcto de cadeirinhas adequadas é fundamental para proteger as crianças, reduzindo de forma significativa o risco de ferimentos graves ou fatais em caso de acidente.
No decorrer da operação, as autoridades fiscalizaram ainda cerca de meia centena de cidadãos estrangeiros quanto à sua situação em território nacional, encontrando-se todos em situação legal. Durante a fiscalização rodoviária foram também registadas várias outras infracções, nomeadamente por falta de inspecção periódica obrigatória, título de condução caducado, carga mal-acondicionada, excesso de passageiros, falta de cinto de segurança, ausência de documentos e estacionamento sobre o passeio. Foram ainda apreendidos quatro documentos e emitido um aviso para apresentação de documentação em falta.
Da operação resultou uma detenção por condução sem habilitação legal. Foram igualmente cumpridos um mandado de condução de um menor, no âmbito de um processo de acolhimento residencial, e um mandado de detenção para apresentação de um indivíduo à autoridade judicial. A PSP adianta que este tipo de acções irá continuar a ser realizada, com o objectivo de reforçar a segurança rodoviária e promover comportamentos mais responsáveis nas estradas do concelho do Entroncamento.

