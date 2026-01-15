Acidente com dois feridos no centro de Santarém

O acidente ocorreu no início da noite desta quarta-feira, 14 de Janeiro, na zona onde se encontra a estátua de Salgueiro Maia.

Um choque entre duas viaturas ligeiras no entroncamento da Avenida Dom Afonso Henriques com a Estrada Nacional 3, no centro de Santarém, provocou dois feridos ligeiros, que foram transportados ao hospital de Santarém. O acidente ocorreu no início da noite desta quarta-feira, 14 de Janeiro, na zona onde se encontra a estátua de Salgueiro Maia.