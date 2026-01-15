uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-01-2026 09:04

Acidente com dois feridos no centro de Santarém

Acidente com dois feridos no centro de Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O acidente ocorreu no início da noite desta quarta-feira, 14 de Janeiro, na zona onde se encontra a estátua de Salgueiro Maia.

Um choque entre duas viaturas ligeiras no entroncamento da Avenida Dom Afonso Henriques com a Estrada Nacional 3, no centro de Santarém, provocou dois feridos ligeiros, que foram transportados ao hospital de Santarém. O acidente ocorreu no início da noite desta quarta-feira, 14 de Janeiro, na zona onde se encontra a estátua de Salgueiro Maia.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar