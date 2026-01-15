Aluimento de terras corta rua no Forte da Casa

Um aluimento de terras na Rua 11 de Março, no Forte da Casa, assustou os moradores. No dia 6 de Janeiro, devido à chuva, as terras da encosta cederam e a estrada mantém-se parcialmente cortada, em ambos os sentidos, ainda que os residentes tenham acesso às suas habitações sem condicionamentos.

No próprio dia da derrocada, os bombeiros estiveram no local, assim como a Protecção Civil Municipal e os técnicos do Departamento de Obras do Município de Vila Franca de Xira. O local foi assinalado, vedado e foram colocadas baias de proibição de circulação na rua.

De acordo com a câmara, os serviços técnicos estão a analisar, em articulação com empresas da especialidade, qual a melhor metodologia para proceder à consolidação do talude, sendo que “a intervenção será realizada da forma mais célere possível”.

A autarquia tranquiliza os moradores e garante que, de momento, não existem factores que “indiciem a possibilidade de nova ocorrência no local”, mas, por motivos de segurança preventiva e até ao início da intervenção de estabilização, foi decidido manter o corte da circulação rodoviária em ambos os sentidos e da circulação pedonal no passeio contíguo ao talude, explica a autarquia.