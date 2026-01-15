uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 15-01-2026 10:21

Apanhado pela terceira vez traficar droga em Alhandra

FOTO ILUSTRATIVA - FOTO DR
Depois de um traficante ser agarrado na Póvoa de Santa Iria pela PSP, foi a vez de outro homem ser apanhado a traficar droga pela terceira vez, desta vez em Alhandra.

Um homem de 24 anos foi detido a 11 de Janeiro, em Alhandra, concelho de Vila Franca de Xira, por suspeita da prática de um crime de tráfico de estupefacientes. A detenção foi efectuada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Vila Franca de Xira. Segundo a PSP, a detenção ocorreu durante uma acção de patrulhamento preventivo, quando os agentes abordaram um indivíduo que se encontrava na via pública e apresentava indícios de estar a proceder à comercialização de produto estupefaciente. Perante a situação, foi desencadeada uma acção preventiva e cautelar com o objectivo de confirmar a actividade criminosa.
No decorrer de uma revista sumária, as autoridades encontraram na posse do suspeito duas embalagens contendo 14 doses de haxixe, bem como 100 euros em numerário, quantia que a polícia suspeita ser proveniente da actividade ilícita. O detido é já conhecido das autoridades policiais pela prática de crimes da mesma natureza, tendo sido anteriormente detido por duas vezes pelo crime de tráfico de estupefacientes. Após a detenção, foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, onde serão aplicadas as medidas de coação. Ainda no âmbito da mesma operação policial, durante os dias 11 e 12 de Janeiro, a PSP procedeu à apreensão de 58 gramas de haxixe a indivíduos não identificados, quantidade suficiente para 117 doses dessa droga.
