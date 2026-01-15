Autarquia de Vila Franca de Xira arranca com quarta revisão do PAMA

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira promoveu um encontro com 102 participantes, em representação de 72 associações das várias áreas de actividade, para dar início ao processo de revisão do Programa de Apoio ao Movimento Associativo (PAMA).

Criado em 2008, o PAMA regulamenta e congrega a generalidade dos apoios municipais ao movimento associativo concelhio, que integra 262 associações que desenvolvem actividade regular nas áreas cultural, recreativa, desportiva, solidária, educativa e juvenil.

Desde o seu início, o PAMA teve três revisões, em 2011, 2018 e 2023. O propósito da realização de uma quarta revisão resulta da análise interna dos serviços e das sugestões que, informalmente, o movimento associativo tem vindo a manifestar, refere o município.

A reunião, realizada dia 12 de Janeiro, no Centro Cultural do Bom Sucesso, em Alverca, contou com a presença do presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira.

Actualmente, existem 262 associações registadas no Gabinete de Apoio à Dinâmica Associativa (GADA), das quais 194 se encontram com a situação regularizada e em actividade, segundo dados da câmara.