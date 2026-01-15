uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 15-01-2026 11:22

Benavente despede-se de Maria Nunes Vieira Ganhão

As cerimónias fúnebres de Maria Nunes Vieira Ganhão, falecida aos 83 anos, realizam-se dia 15 de Janeiro, em Benavente, após a conclusão dos procedimentos legais, reunindo familiares, amigos e a comunidade.

O corpo de Maria Nunes Vieira Ganhão encontra-se quinta-feira, 15 de Janeiro, em câmara ardente na Igreja Matriz de Benavente, a partir das 11h00, estando a cerimónia religiosa marcada para as 15h00, seguindo depois para o Crematório de Almeirim, de acordo com informação divulgada pela agência funerária Santa Padroeira.
Maria Nunes Vieira Ganhão, de 83 anos, era esposa de António José Ganhão, antigo presidente da Câmara Municipal de Benavente, cargo que exerceu entre 1979 e 2013, num dos mais longos mandatos autárquicos do país.
Após o falecimento, ocorrido no início da semana, várias reacções públicas foram sendo tornadas conhecidas. Depois de, na terça-feira, o Partido Socialista de Benavente e diversas associações do concelho terem manifestado o seu pesar, também a Comissão Concelhia de Benavente do Partido Comunista Português emitiu uma nota pública de condolências.
No comunicado, o PCP recorda Maria Nunes Vieira Ganhão como “uma figura de referência na comunidade”, destacando a sua discrição, dignidade e o apoio constante à causa pública. Enquanto companheira de vida de António José Ganhão, antigo autarca eleito pela CDU, partilhou “as exigências e os ideais de uma vida dedicada ao serviço das populações e ao desenvolvimento do concelho”.

