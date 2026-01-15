Cláudio Valente deixou vídeos onde rejeitou pedir desculpas pelos crimes que cometeu

Cláudio Neves Valente, suspeito de matar dois estudantes da Universidade Brown e um compatriota professor do MIT em Boston, nos Estados Unidos da América, planeava o ataque há pelo menos seis semestres, segundo dados divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

O suspeito, de 48 anos, que viveu a sua juventude no Entroncamento e fez o ensino secundário em Torres Novas, cidade onde nasceu, era um antigo aluno da Brown e foi encontrado morto num armazém em New Hampshire depois de ter matado dois estudantes e ferido outras nove pessoas num edifício de engenharia, em 13 de Dezembro. Dois dias depois, matou o professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) Nuno Loureiro na sua casa em Brookline, subúrbio de Boston.

As autoridades do Departamento de Justiça adiantaram no dia 6 de Janeiro que, durante a busca no armazém onde o corpo de Cláudio Valente foi encontrado, o FBI (polícia federal) recuperou um dispositivo electrónico que continha uma série de vídeos curtos gravados por ele após os tiroteios. Nas gravações, o atirador admite em português que estava a “planear o ataque à Universidade de Brown há muito tempo”, segundo um comunicado de imprensa da Justiça norte-americana. Mas não apresentou uma razão para ter atacado Brown ou o professor do MIT, com quem estudou em Portugal há décadas.

Segundo as autoridades norte-americanas, o português disse que não sentia que tivesse nada por que pedir desculpa e que queria “sair por conta própria”. Nos vídeos, queixou-se ainda de ter ferido o olho durante os disparos. “Não vou pedir desculpa porque, durante toda a minha vida, ninguém pediu desculpas sinceras comigo”, frisou, segundo a Justiça norte-americana.

Cláudio Valente foi monitor do Instituto Superior Técnico, em Lisboa, onde foi colega de curso de Nuno Loureiro, tendo a instituição rescindido o contrato no ano 2000, quando foi estudar para os Estados Unidos da América. Suspeito e vítima foram colegas de curso no Técnico, indicou a instituição, que confirmou em Dezembro ter sido contactada pelas autoridades norte-americanas na sequência das investigações do homicídio.

Cláudio Manuel Neves Valente cresceu no Entroncamento, onde fez o ensino básico na Escola Rui de Andrade e o 10.º ano na Escola Secundária do Entroncamento, saindo depois para Torres Novas para fazer o ensino secundário na Escola Maria Lamas. Algumas pessoas que privaram com ele dizem que era uma pessoa muito discreta, isolada e reservada. Era bom aluno e gostava muito de informática e de jogos de vídeo.