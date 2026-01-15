Colisão na EN3 em Vale de Santarém faz dois feridos

O acidente ocorreu cerca das 08h00 e envolveu três veículos ligeiros de passageiros e um veículo pesado de passageiros. As duas vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital Distrital de Santarém, segundo confirmou ao O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Proteção Civil da Lezíria do Tejo. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Santarém, a Equipa de Sapadores, a GNR e uma equipa das Infraestruturas de Portugal. As causas do acidente estão a ser apuradas.