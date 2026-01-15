uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-01-2026 12:00

Concurso aberto para cafetarias no Jardim Constantino Palha e na Praia dos Pescadores

Concurso aberto para cafetarias no Jardim Constantino Palha e na Praia dos Pescadores
Foto: CM VFX
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Estão abertas as candidaturas para a concessão de duas cafetarias municipais em Vila Franca de Xira e na Póvoa de Santa Iria, anunciou a autarquia.

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira anunciou a abertura do concurso para a atribuição da concessão da cafetaria com esplanada do Jardim Municipal Constantino Palha, em Vila Franca de Xira, e da cafetaria do Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo, na Praia dos Pescadores, na Póvoa de Santa Iria.
Os interessados podem entregar propostas até às 17h00 do dia 27 de Fevereiro de 2026, na Loja do Munícipe, em Vila Franca de Xira, pessoalmente ou remetidas por correio, sob registo e com aviso de recepção, desde que dentro do prazo estipulado.
De acordo com a câmara, poderão ser realizadas visitas aos espaços, mediante marcação prévia, através do número 962 060 975.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar