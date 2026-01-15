uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-01-2026 16:38

Confrontos entre jovens do Vale de Santarém acabam em rixa à porta da Escola Alexandre Herculano

Confrontos entre jovens do Vale de Santarém acabam em rixa à porta da Escola Alexandre Herculano
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Grupos de alunos de várias nacionalidades envolveram-se em desacatos a poucos metros da escola. Polícia foi ao local e há registo de pelo menos dois feridos. Escola abriu procedimento para apurar responsabilidades.


Dois grupos de jovens, que frequentam o segundo e terceiro ciclos na Escola EB 2,3, Alexandre Herculano, em Santarém, envolveram-se em confrontos no exterior daquele estabelecimento de ensino, com a PSP a tomar conta da ocorrência. Os desacatos, que terão tido início no Vale de Santarém, onde os elementos dos grupos residem, ocorreram na manhã de sexta-feira, 9 de Janeiro, com pelo menos dois dos alunos envolvidos a sofrer ferimentos e a necessitar de cuidados hospitalares.

Em declarações a O MIRANTE, a directora do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Margarida da Franca, começou por sublinhar que não houve agressões dentro da escola, mas que por se tratar de alunos da mesma e por os confrontos terem ocorrido nas suas imediações foi aberto um processo de averiguações, cujas audições terminam nesta quinta-feira, 15 de Janeiro. Um procedimento que, vincou, tem em vista o “apurar de factos e responsabilidades”. * Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar