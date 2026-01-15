Confrontos entre jovens do Vale de Santarém acabam em rixa à porta da Escola Alexandre Herculano



Dois grupos de jovens, que frequentam o segundo e terceiro ciclos na Escola EB 2,3, Alexandre Herculano, em Santarém, envolveram-se em confrontos no exterior daquele estabelecimento de ensino, com a PSP a tomar conta da ocorrência. Os desacatos, que terão tido início no Vale de Santarém, onde os elementos dos grupos residem, ocorreram na manhã de sexta-feira, 9 de Janeiro, com pelo menos dois dos alunos envolvidos a sofrer ferimentos e a necessitar de cuidados hospitalares.



Em declarações a O MIRANTE, a directora do Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano, Margarida da Franca, começou por sublinhar que não houve agressões dentro da escola, mas que por se tratar de alunos da mesma e por os confrontos terem ocorrido nas suas imediações foi aberto um processo de averiguações, cujas audições terminam nesta quinta-feira, 15 de Janeiro. Um procedimento que, vincou, tem em vista o “apurar de factos e responsabilidades”. * Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.