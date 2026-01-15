uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 15-01-2026 15:38

Município da Chamusca apoia visitas de estudo com 10 mil euros

Câmara da Chamusca aprovou um apoio financeiro para comparticipar as visitas de estudo do Agrupamento de Escolas da Chamusca, no âmbito de um protocolo de colaboração com a comunidade escolar.

O município da Chamusca aprovou um apoio financeiro até 10 mil euros para a realização de visitas de estudo do Agrupamento de Escolas da Chamusca no ano lectivo 2025/2026. O apoio enquadra-se na estratégia municipal de valorização da educação como um dos pilares do desenvolvimento do concelho, reconhecendo a importância das visitas de estudo enquanto complemento ao percurso educativo dos alunos.
Segundo a autarquia, esta medida pretende garantir maior igualdade de oportunidades, permitindo que todos os alunos tenham acesso a experiências educativas fora do contexto da sala de aula, independentemente da sua condição socioeconómica. O protocolo estabelece as condições de apoio às deslocações e actividades pedagógicas previstas ao longo do ano lectivo, reforçando a cooperação entre o município e a comunidade escolar.

