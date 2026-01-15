Município da Chamusca apoia visitas de estudo com 10 mil euros

O município da Chamusca aprovou um apoio financeiro até 10 mil euros para a realização de visitas de estudo do Agrupamento de Escolas da Chamusca no ano lectivo 2025/2026. O apoio enquadra-se na estratégia municipal de valorização da educação como um dos pilares do desenvolvimento do concelho, reconhecendo a importância das visitas de estudo enquanto complemento ao percurso educativo dos alunos.

Segundo a autarquia, esta medida pretende garantir maior igualdade de oportunidades, permitindo que todos os alunos tenham acesso a experiências educativas fora do contexto da sala de aula, independentemente da sua condição socioeconómica. O protocolo estabelece as condições de apoio às deslocações e actividades pedagógicas previstas ao longo do ano lectivo, reforçando a cooperação entre o município e a comunidade escolar.