Sociedade | 15-01-2026 07:00

Obras na EN10 obrigam a circulação alternada nocturna na Recta do Cabo

Os trabalhos vão decorrer sobretudo durante a noite e implicam alterações significativas à circulação na Recta do Cabo.

O trânsito automóvel na Estrada Nacional 10 (EN10), na Recta do Cabo, entre o Porto Alto e Vila Franca de Xira, vai estar condicionado durante um período estimado de seis meses.
O condicionamento da circulação automóvel deve-se a trabalhos de reabilitação da passagem hidráulica sobre a Vala do Toiro, localizada ao quilómetro 113,627, no concelho de Vila Franca de Xira.
Para a execução da empreitada, será necessário implementar condicionamentos ao tráfego em período nocturno, com a circulação a processar-se de forma alternada e regulada por semáforos. As restrições decorrem entre as 22h00 e as 06h00, com início a partir de 13 de Janeiro.
No âmbito da intervenção, será suprimida uma das vias de circulação num troço com cerca de 300 metros.
A IP apela à compreensão dos automobilistas para os eventuais transtornos provocados pelos condicionamentos de trânsito.

