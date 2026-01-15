uma parceria com o Jornal Expresso
15/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 15-01-2026 12:42

Supremo trava habeas corpus e mantém militar da GNR preso em Tomar

direito advogados juiz tribunal
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Supremo rejeita habeas corpus de militar da GNR que se barricou no posto de Felgueiras e que está preso no Estabelecimento Prisional de Tomar.

O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do militar da GNR condenado a 13 anos de prisão por crimes de burla qualificada e branqueamento de capitais, validando a sua detenção para cumprimento da pena. A decisão foi conhecida nove dias depois de o requerimento ter dado entrada naquele tribunal. Como O MIRANTE noticiou anteriormente, o caso ganhou particular mediatismo no final de Dezembro, quando o militar se barricou durante cerca de 16 horas no posto da GNR de Felgueiras, recusando cumprir o mandado de condução ao Estabelecimento Prisional de Tomar. O arguido acabou por se entregar às autoridades na manhã seguinte, sem incidentes.
A defesa sustentava que a detenção era ilegal por ainda existirem recursos pendentes no Tribunal Constitucional, apresentados pelo pai e pela então companheira do militar, ambos coarguidos no processo. No entanto, o Supremo entendeu que esses recursos não impedem o trânsito em julgado da condenação relativamente ao militar da GNR, permitindo o cumprimento imediato da pena. O processo remonta a um esquema de burlas superiores a 400 mil euros, investigado pelo Ministério Público e julgado no Tribunal de Guimarães. De acordo com a acusação, o pai do militar, pessoa conhecida na sua área de residência, pedia dinheiro a terceiros, maioritariamente idosos, invocando situações falsas de urgência, contando com o apoio da mulher. O dinheiro obtido destinava-se a sustentar um estilo de vida de luxo do filho, então colocado no posto da GNR de Fafe, e da sua companheira, à data auditora de justiça e futura juíza.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar