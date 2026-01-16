uma parceria com o Jornal Expresso
16/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 16-01-2026 15:00

“Aqui Há Biodiversidade” envolveu mais de mil alunos na Póvoa de Santa Iria

“Aqui Há Biodiversidade” envolveu mais de mil alunos na Póvoa de Santa Iria
Mais de mil alunos da Póvoa de Santa Iria participaram na actividade de educação ambiental “Aqui Há Biodiversidade”, promovida pela Câmara de Vila Franca de Xira, entre os dias 5 e 9 de Janeiro, na Escola Básica e Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco.
Ao longo de 11 sessões, a iniciativa abrangeu 41 turmas, do 7º ao 10º ano, envolvendo cerca de mil estudantes, que tiveram a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre a biodiversidade existente no território do concelho. Durante as sessões, explica o município, foram abordados conceitos fundamentais relacionados com os diferentes tipos de espécies, nomeadamente autóctones, endémicas, exóticas e invasoras, com destaque para exemplos presentes no concelho de Vila Franca de Xira. Foi ainda sublinhada a importância da conservação das espécies autóctones e da necessidade de controlo das espécies invasoras, devido ao impacto negativo que estas podem ter na biodiversidade local, nos ecossistemas e no equilíbrio natural.
A vertente prática da actividade incluiu um jogo de quiz online, no qual os alunos foram desafiados a identificar espécies autóctones do concelho a partir de várias opções. Esta abordagem interactiva contribuiu para tornar a aprendizagem mais dinâmica e participativa, despertando o interesse dos jovens para a protecção da Natureza e dos habitats naturais. Integrada no Programa Municipal de Educação Ambiental, a iniciativa “Aqui Há Biodiversidade” tem como objectivo sensibilizar a comunidade escolar para a conservação da Natureza e para o conhecimento da biodiversidade local.

