16/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 16-01-2026 12:00

Câmara de Santarém quer hotel de referência no antigo presídio militar

FOTO – Facebook João Teixeira Leite
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e o vereador Pedro Gouveia reuniram com o novo presidente da ESTAMO, Ricardo Oliveira e Sousa, entidade estatal actualmente responsável pelo antigo presídio militar.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite, reuniu com o novo presidente da ESTAMO, Ricardo Oliveira e Sousa, entidade estatal responsável pela gestão e valorização do património imobiliário do Estado. O objectivo, revelou o autarca, que esteve acompanhado pelo vereador Pedro Gouveia, é criar condições para instalar uma unidade hoteleira no antigo presídio militar, no centro da cidade.
Segundo João Leite, “o encontro revelou-se particularmente positivo e produtivo, permitindo alinhar posições e reforçar a cooperação entre entidades”. E adiantou que estão a ser criadas as condições para que, a curto prazo, possam ser anunciadas soluções concretas que viabilizem a instalação, no antigo presídio, de uma unidade hoteleira de referência.
“A construção de um hotel de 4 ou 5 estrelas no centro histórico constitui uma opção estratégica para o desenvolvimento do território, com impacto directo na dinamização da economia local, na criação de emprego, na valorização do património e no reforço da atratividade turística, contribuindo para um centro histórico mais vivo, competitivo e sustentável”, defende o presidente da Câmara de Santarém.

