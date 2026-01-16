Dia do Fetiche: o que é desejo não tem de ser tabu

Fetiches continuam rodeados de preconceito, mas podem ser vividos de forma saudável com consentimento, comunicação e informação. No Dia Internacional do Fetiche, a psicóloga Rosa Garret explica porque o problema não está no desejo, mas sim no silêncio e na ausência de ética relacional.

Os fetiches continuam a ser um dos temas mais rodeados de silêncio, preconceito e vergonha quando se fala de sexualidade. Apesar de associados muitas vezes a algo tabu ou problemático, são na realidade apenas expressões do desejo humano que, segundo a psicóloga da clínica Positiva.Mente, Rosa Garret, devem ser entendidas com mais conhecimento, menos julgamento e maior literacia emocional.

No Dia Internacional do Fetiche, que se assinala esta sexta-feira, 16 de Janeiro, O MIRANTE falou com a especialista sobre a origem do estigma, os limites entre fantasia e obsessão, os casos mais comuns de fetiches e ainda a importância do consentimento e do diálogo nas relações.

Com mais de quatro décadas de experiência em psicologia clínica e intervenção familiar, Rosa Garret sublinha que a questão central não é a existência de fetiches, mas a forma como são vividos. Quando há consentimento, comunicação e respeito pelos limites, podem integrar-se de forma saudável na intimidade de um casal. Já o silêncio e a desinformação dificultam a construção de relações saudáveis", salienta.

*Artigo completo numa próxima edição semanal de O MIRANTE