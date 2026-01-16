Partiu janela da casa da antiga namorada e tentou agredi-la em Alverca

Uma mulher de Alverca viveu momentos de terror ao ser atacada em casa pelo ex-companheiro que, movido por ciúmes, partiu a janela da casa onde a mulher vive, entrou na habitação e tentou matá-la. O episódio de violência doméstica só não teve um desfecho pior graças ao sangue frio da mulher, que conseguiu ligar para a polícia a dizer que estava a ser agredida pelo ex-companheiro, até ter conseguido fugir e pedir ajuda presencialmente na esquadra da PSP, que rapidamente colocou agentes no terreno a procurar o agressor.

O caso aconteceu a 5 de Janeiro e acabou com a detenção do homem, de 37 anos, suspeito de um crime de violência doméstica. Segundo o testemunho da vítima, o suspeito ter-se-á introduzido no interior da sua residência momentos antes, partindo uma janela. De imediato, os agentes acompanharam a vítima até à habitação com o objectivo de localizar o suspeito. Durante o percurso o homem acabou por ser interceptado pela polícia, apresentando sinais evidentes de embriaguez, ferimentos nas mãos e vestígios do vidro que destruiu para entrar na habitação.

Já na casa da vítima, os polícias verificaram a existência de um rasto de sangue, bem como uma janela com vários vidros partidos. As autoridades constataram ainda que o vidro teria sido quebrado de fora para dentro, factos compatíveis com o relato da vítima. A versão apresentada foi igualmente corroborada por uma testemunha que assistiu à situação. Perante os elementos recolhidos no local, o testemunho da vítima, a declaração da testemunha e a necessidade de garantir a segurança da ofendida, a PSP deu voz de detenção ao suspeito, que foi conduzido às salas de detenção do comando metropolitano de Lisboa da PSP, onde permaneceu sob custódia para ser presente a um juiz.

A violência doméstica, crime que inclui maus-tratos físicos e psicológicos, ameaças e perseguição, está no topo dos crimes mais praticados nos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Azambuja e Vila Franca de Xira até ao final do ano passado, como o nosso jornal já dera nota. Além da violência doméstica, que não escolhe género, faixa etária ou estrato social, os outros crimes mais registados são a condução sem habilitação legal, ameaça e coacção, e ofensas à integridade física voluntária simples.

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) alerta que as situações de homicídio e pedidos de ajuda por violência doméstica aumentam nos períodos do Natal e Passagem de Ano, por causa da pressão das festas natalícias. A APAV registou no primeiro semestre do ano passado cerca de 15 mil crimes de violência doméstica, um aumento de 2% em relação ao período homólogo.