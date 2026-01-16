uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 16-01-2026 21:00

PSP detém jovem de 18 anos por suspeita de tráfico de droga em Vila Franca de Xira

Depois de abordado e revistado o homem tinha consigo 71 doses individuais de haxixe. Foi presente a um juiz e saiu em liberdade.

A Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP deteve, a 12 de Janeiro, um homem de 18 anos suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no âmbito de um patrulhamento preventivo, durante o qual os agentes abordaram um indivíduo que se encontrava na via pública e que apresentava indícios de estar a proceder à comercialização de produto estupefaciente. Perante a situação foi desencadeada uma acção preventiva e cautelar com o objectivo de confirmar a existência de actividade criminosa. Na sequência de uma revista sumária, a PSP encontrou na posse do suspeito 14 embalagens de haxixe, quantidade suficiente para cerca de 71 doses individuais. Após a detenção, o jovem foi libertado e notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte. Até ao momento são desconhecidas as medidas de coação que venham a ser aplicadas pelo tribunal.

