Canil municipal de Rio Maior ampliado e com melhores condições

Encontram-se na fase final as obras de ampliação e requalificação do canil municipal de Rio Maior, que passa a chamar-se Centro de Recolha Animal. A intervenção vai permitir o aumento da capacidade física do recinto e também a melhoria das boxes e das áreas destinadas a tratamento veterinário e esterilização. O projecto prevê ainda a construção de dois parques de passeio para cães, reforçando as condições de bem-estar dos animais enquanto aguardam adopção.



O Centro de Recolha Animal de Rio Maior vai ter capacidade para acolher até duzentos animais e as obras foram visitadas recentemente pelo presidente da câmara, Filipe Santana Dias. A Intervenção contempla ainda a criação de uma nova ala dedicada exclusivamente a gatos, com capacidade para cerca de sessenta felinos errantes, baseada no modelo de captura, esterilização e devolução à colónia.