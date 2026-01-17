uma parceria com o Jornal Expresso
17/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-01-2026 12:47

Canil municipal de Rio Maior ampliado e com melhores condições

Canil municipal de Rio Maior ampliado e com melhores condições
FOTO – CM Rio Maior
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O espaço, da responsabilidade da Câmara de Rio Maior, vai passar a ter capacidade para acolher até duzentos cães e gatos.

Encontram-se na fase final as obras de ampliação e requalificação do canil municipal de Rio Maior, que passa a chamar-se Centro de Recolha Animal. A intervenção vai permitir o aumento da capacidade física do recinto e também a melhoria das boxes e das áreas destinadas a tratamento veterinário e esterilização. O projecto prevê ainda a construção de dois parques de passeio para cães, reforçando as condições de bem-estar dos animais enquanto aguardam adopção.

O Centro de Recolha Animal de Rio Maior vai ter capacidade para acolher até duzentos animais e as obras foram visitadas recentemente pelo presidente da câmara, Filipe Santana Dias. A Intervenção contempla ainda a criação de uma nova ala dedicada exclusivamente a gatos, com capacidade para cerca de sessenta felinos errantes, baseada no modelo de captura, esterilização e devolução à colónia.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar