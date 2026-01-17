uma parceria com o Jornal Expresso
17/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 17-01-2026 15:00

Cidade de Rio Maior vai ter videovigilância

Câmara de Rio Maior e GNR firmaram protocolo com vista à instalação de um sistema de videovigilância nalguns pontos da cidade.

A Câmara de Rio Maior e a Guarda Nacional Republicana (GNR) assinaram no dia 13 de Janeiro um protocolo de cooperação para a instalação de um sistema de videovigilância na cidade de Rio Maior. O documento define que a aquisição e instalação do sistema vai ficar a cargo do município, enquanto a monitorização das imagens fica sob responsabilidade exclusiva da GNR.
Segundo município, o objectivo passa por “reforçar o sentimento de segurança da população e de todos os que utilizam os espaços públicos da cidade”. As câmaras vão ser instaladas em zonas de maior afluência, como alguns espaços turísticos, a área envolvente ao Complexo Desportivo de Rio Maior e o centro da cidade, onde se concentram diversos estabelecimentos comerciais e de lazer.
O protocolo foi assinado pelo presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), e pelo coronel Pedro Duarte da Graça, que lidera o Comando Territorial de Santarém, em representação do Comando-Geral da GNR. “A cooperação entre a autarquia e a GNR constitui uma mais-valia para a manutenção da segurança pública e para a prevenção de comportamentos desviantes, cujo impacto negativo na comunidade local e nos visitantes importa minimizar”, considera a autarquia.

