Detido por violência doméstica em Abrantes

A PSP de Abrantes deteve no dia 14 de Janeiro um homem de 54 anos, suspeito de violência doméstica sobre a ex-companheira, de 50 anos. Segundo a autoridade policial, o suspeito perseguiu a vítima até ao local de trabalho, onde a importunou e proferiu diversas ameaças de morte, alegadamente com recurso a arma de fogo.



Na sequência da ocorrência, foram realizadas buscas à viatura e à residência do detido, sem que fossem encontradas armas ou outros ilícitos. O homem foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, recolhendo aos quartos de detenção para ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém. O tribunal proibiu-o ainda de contactar a vítima e de se aproximar do seu domicílio ou local de trabalho.