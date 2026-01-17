uma parceria com o Jornal Expresso
17/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-01-2026 11:48

Detido por violência doméstica em Abrantes

Detido por violência doméstica em Abrantes
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Suspeito perseguiu ex-companheira até ao local de trabalho, onde a importunou e proferiu diversas ameaças de morte.

A PSP de Abrantes deteve no dia 14 de Janeiro um homem de 54 anos, suspeito de violência doméstica sobre a ex-companheira, de 50 anos. Segundo a autoridade policial, o suspeito perseguiu a vítima até ao local de trabalho, onde a importunou e proferiu diversas ameaças de morte, alegadamente com recurso a arma de fogo.

Na sequência da ocorrência, foram realizadas buscas à viatura e à residência do detido, sem que fossem encontradas armas ou outros ilícitos. O homem foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência, recolhendo aos quartos de detenção para ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém. O tribunal proibiu-o ainda de contactar a vítima e de se aproximar do seu domicílio ou local de trabalho.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar