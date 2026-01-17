Dois anos depois Arruda dos Vinhos já tem luz verde para ter duas farmácias

Em causa estava uma incoerência normativa de 150 metros entre duas portarias legais, num exemplo flagrante de como a burocracia nacional pode dar dores de cabeça à comunidade. Depois de quase dois anos já há concurso aberto para a instalação de uma segunda farmácia na vila de Arruda dos Vinhos.

Ao fim de quase dois anos de avanços e recuos, está finalmente lançado o procedimento concursal para a instalação de uma segunda farmácia em Arruda dos Vinhos, que era considerada uma necessidade pela comunidade e uma aspiração antiga na vila. Arruda dos Vinhos, recorde-se, é um dos concelhos com menor rácio de farmácias por habitante: apenas duas para 15 mil pessoas.

Em causa, recorde-se, estava uma distância de pouco mais de 150 metros. A comunidade, a Misericórdia de Arruda dos Vinhos e até a câmara municipal têm defendido a necessidade de criar mais oferta farmacêutica na vila mas a questão burocrática manteve o processo parado há dois anos.

Agora o processo foi oficialmente desbloqueado pelo Infarmed e encontra-se concluído o enquadramento jurídico necessário para avançar a instalação de uma nova farmácia no concelho, anunciou o presidente do município, Carlos Alves, na última reunião de câmara. Segundo o autarca, o conselho directivo do Infarmed já deu indicações para que o concurso público de instalação da nova farmácia no concelho possa avançar, estando o processo em fase de nomeação de júri e preparação das peças concursais.

“É um passo determinante para melhorar as respostas à população e uma necessidade há muito sentida pelos munícipes. A câmara continuará a acompanhar todas as fases do processo e reconhecemos que o concelho apresenta um rácio de farmácias por habitante inferior à media nacional. Por isso a chegada de uma nova farmácia é uma prioridade”, defendeu o autarca. Nos últimos anos o concelho tem crescido em número de habitantes e, com esse crescimento, uma maior procura por serviços de saúde. “Queremos que este equipamento seja uma realidade no mais curto espaço de tempo”, pediu.

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE