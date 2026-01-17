uma parceria com o Jornal Expresso
17/01/2026

Sociedade | 17-01-2026 18:00

Internamentos sociais no Hospital Vila Franca de Xira custam seis milhões por ano

Internamentos sociais são um problema nacional que também é sentido na unidade de Vila Franca de Xira - foto arquivo O MIRANTE
Há dezenas de camas no Hospital Vila Franca de Xira ocupadas por pessoas já com alta que não têm suporte familiar nem estruturas residenciais na comunidade que os possam acolher. Na sua maioria são idosos. É um problema que a nova administração quer ajudar a resolver.

O Hospital Vila Franca de Xira estima gastar anualmente seis milhões de euros com os internamentos sociais, na sua maioria de idosos, que depois de serem atendidos na unidade não têm suporte familiar nem instituições na comunidade que os possam acolher. É um problema que tem obrigado a unidade de saúde a contratar serviços extraordinários no exterior para acolher os doentes, por falta de oferta na rede nacional de cuidados continuados.
A situação, que retira verbas que eram importantes para outros investimentos na unidade de saúde, já é do conhecimento da nova administração da unidade, liderada por Nuno Cardoso, que admite o peso significativo desta despesa no orçamento do hospital e diz estar a procurar uma solução. “Temos neste momento mais de 80 camas contratualizadas para doentes que já tiveram alta clínica mas ainda estão internados”, explicou o responsável aos jornalistas, no final de uma visita realizada pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ao hospital.
A governante percorreu todas as áreas do hospital, acompanhada do gestor do hospital e do presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, incluindo as urgências, que estiveram sob forte pressão no período festivo do Natal e do Ano Novo. Ana Paula Martins reconheceu a falta de meios no Hospital de VFX, estimando também que existam mais de 1.200 casos de internamentos sociais nos hospitais nacionais, de pessoas com alta clínica mas sem resposta noutros locais, prometendo para breve uma solução para algumas das situações. “Estamos a trabalhar há cerca de um ano com a Segurança Social. Espero que nos próximos dias possamos ter novidades sobre esta matéria”, disse a governante ainda durante a visita ao Hospital Vila Franca de Xira.
A ULS Estuário do Tejo, recorde-se, já havia dito ao nosso jornal existir uma elevada percentagem de casos sociais entre os internamentos no Hospital Vila Franca de Xira, dificultando a fluidez dos internamentos com origem em episódios de urgência. “Desde o início do ano já foram registados cerca de 80 casos sociais - doentes com alta clínica, mas aos quais não foi possível dar alta administrativa -, estando neste momento internados cerca de 30 desses casos”, acrescentava aquela entidade. Ainda assim, garantia, têm sido desenvolvidas iniciativas para resolver, por meios próprios, várias dessas situações para permitir libertar camas hospitalares sempre que possível, incluindo em parceria com a Misericórdia de Vila Franca de Xira.

