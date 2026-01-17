uma parceria com o Jornal Expresso
17/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 17-01-2026 12:00

Mau estado da Estrada da Fonte Santa preocupa moradores de Vialonga

obras em estrada
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Buracos, ausência de asfalto e pó constante marcam o quotidiano de quem circula na Estrada da Fonte Santa. A população alerta para o perigo e pede uma requalificação imediata da via.

O mau estado de conservação da Estrada da Fonte Santa, em Vialonga, está a preocupar os moradores das localidades de Santa Cruz, Santa Eulália e Fonte Santa. A via, essencial para a mobilidade diária da população, tem vários buracos e o pó é constante, o que aumenta o risco de acidentes. O piso degradado, com ausência de asfalto em diversas zonas, dificulta a travagem, provoca danos nos veículos e aumenta o risco de despistes e colisões, obrigando condutores e peões a uma cautela redobrada.
A preocupação é ainda maior pelo facto de a área ser servida por transportes públicos. A linha 2317 da Carris Metropolitana assegura a ligação entre a Fonte Santa e a estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria, com paragens no próprio bairro. O mau estado da via representa um risco acrescido não só para os veículos particulares, dizem os moradores, mas também para os autocarros, com impacto directo na segurança e no conforto dos passageiros, podendo originar atrasos, avarias e uma degradação da qualidade do serviço prestado.
Uma das residentes enviou um e-mail à Junta de Freguesia de Vialonga, no dia 26 de Dezembro, a alertar para o problema, mas a junta limitou-se a encaminhar o assunto para a Câmara de Vila Franca de Xira. “Numa localidade onde há pessoas e animais a passar na rua, é inadmissível e perigosa a velocidade a que os veículos circulam. Não há sinais, não há lombas e nem sequer as más condições da estrada são suficientes”, refere a residente.

Câmara garante repavimentação
Questionada sobre o assunto, a Câmara de Vila Franca de Xira informou o nosso jornal de que está em curso a execução de um arruamento adjacente à Avenida Estados Unidos da América, junto aos lotes 40 e 41 da Fonte Santa. A empreitada inclui trabalhos de limpeza da área de intervenção, abertura de valas e assentamento de tubagem para a transição de cabos aéreos de telecomunicações para conduta subterrânea, bem como pavimentação, assentamento de lancis, execução de pavimento em blocos de pavê e pavimentação da via rodoviária com mistura betuminosa, garantindo a reposição das condições de circulação e segurança. De acordo com a autarquia, o valor da obra é de 49.979 euros, estando a sua execução prevista para o decorrer do primeiro trimestre de 2026.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1752
    14-01-2026
    Capa Vale Tejo
    14-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar