Mau estado da Estrada da Fonte Santa preocupa moradores de Vialonga

O mau estado de conservação da Estrada da Fonte Santa, em Vialonga, está a preocupar os moradores das localidades de Santa Cruz, Santa Eulália e Fonte Santa. A via, essencial para a mobilidade diária da população, tem vários buracos e o pó é constante, o que aumenta o risco de acidentes. O piso degradado, com ausência de asfalto em diversas zonas, dificulta a travagem, provoca danos nos veículos e aumenta o risco de despistes e colisões, obrigando condutores e peões a uma cautela redobrada.

A preocupação é ainda maior pelo facto de a área ser servida por transportes públicos. A linha 2317 da Carris Metropolitana assegura a ligação entre a Fonte Santa e a estação ferroviária da Póvoa de Santa Iria, com paragens no próprio bairro. O mau estado da via representa um risco acrescido não só para os veículos particulares, dizem os moradores, mas também para os autocarros, com impacto directo na segurança e no conforto dos passageiros, podendo originar atrasos, avarias e uma degradação da qualidade do serviço prestado.

Uma das residentes enviou um e-mail à Junta de Freguesia de Vialonga, no dia 26 de Dezembro, a alertar para o problema, mas a junta limitou-se a encaminhar o assunto para a Câmara de Vila Franca de Xira. “Numa localidade onde há pessoas e animais a passar na rua, é inadmissível e perigosa a velocidade a que os veículos circulam. Não há sinais, não há lombas e nem sequer as más condições da estrada são suficientes”, refere a residente.



Câmara garante repavimentação

Questionada sobre o assunto, a Câmara de Vila Franca de Xira informou o nosso jornal de que está em curso a execução de um arruamento adjacente à Avenida Estados Unidos da América, junto aos lotes 40 e 41 da Fonte Santa. A empreitada inclui trabalhos de limpeza da área de intervenção, abertura de valas e assentamento de tubagem para a transição de cabos aéreos de telecomunicações para conduta subterrânea, bem como pavimentação, assentamento de lancis, execução de pavimento em blocos de pavê e pavimentação da via rodoviária com mistura betuminosa, garantindo a reposição das condições de circulação e segurança. De acordo com a autarquia, o valor da obra é de 49.979 euros, estando a sua execução prevista para o decorrer do primeiro trimestre de 2026.