Morreu Vítor "Fininho" precursor das escolinhas de futebol de Almeirim

Vítor Feiteira, uma marca no futebol jovem de Almeirim, conhecido por "Mister Fininho" pela suas características físicas, faleceu aos 73 anos após resistir a anos de doença. O treinador pioneiro das escolinhas de futebol da cidade era um exemplo de resistência e lutou sempre contra a doença que já limitava a locomoção, mas mesmo assim saia à rua, percorria a cidade, ia ao café comprar doces para levar para casa, não desistia.

O funeral está marcado para este domingo, 18 de Janeiro, às 16h30, no cemitério de Almeirim, onde será cremado.

Vítor Feiteira formou centenas de crianças e jovens como futebolistas e há uns anos os seus primeiros jogadores decidiram homenagear o seu trabalho dando o seu nome a um evento anual de reconhecimento de pessoas que contribuíram para o desporto do concelho, como o massagista Eliseu Simões, já falecido, ou o treinador de atletismo, Álvaro Ribeiro.

Em Novembro o União de Almeirim prestou-lhe uma homenagem.

Em 2018 a Câmara de Almeirim atribuiu-lhe a medalha de ouro de mérito desportivo.