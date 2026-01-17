uma parceria com o Jornal Expresso
Sociedade | 17-01-2026 18:00

Ourém investe 3,2 milhões na requalificação da Rua São João de Eudes em Fátima

fuga de gas obras no pavimento abatimento
foto ilustrativa
Intervenção numa das principais artérias da cidade prevê nova pavimentação, ciclovia, iluminação pública e uma rotunda, com início previsto para o Verão deste ano.

A Câmara Municipal de Ourém vai avançar com a requalificação urbana da Rua São João de Eudes, em Fátima, num investimento a rondar os 3,2 milhões de euros. A obra insere-se na estratégia municipal de reabilitação das principais vias rodoviárias em zonas urbanas e deverá arrancar entre Junho e Julho deste ano. O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Luís Albuquerque, que sublinhou a importância da intervenção numa artéria com elevado tráfego diário, utilizada, entre outros, por uma das escolas de Fátima e que se encontra actualmente em mau estado de conservação. A empreitada tem um preço base de 3.237.233,75 euros e um prazo de execução de 16 meses, conforme consta do anúncio publicado em Diário da República.
A requalificação prevê a renovação integral do pavimento, a criação de uma ciclovia, a instalação de mobiliário urbano e de nova iluminação pública, bem como a construção de uma rotunda no acesso à estrada que liga ao Centro de Estudos de Fátima. Está ainda prevista a criação de uma nova ligação viária à Avenida Beato Nuno, com o objectivo de melhorar a fluidez do trânsito. A obra será desenvolvida em dois troços. O primeiro, entre os cruzamentos da estrada de Alvega e da localidade da Moita Redonda, é considerado um ponto crítico em termos de segurança rodoviária, estando prevista a instalação de um sistema semafórico. O segundo troço, entre o cruzamento da estrada de Alvega e a zona da Lomba d’Égua, será intervencionado numa fase posterior.
O investimento conta com financiamento da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Luís Albuquerque reconhece que a empreitada irá causar constrangimentos à circulação, apelando à compreensão da população. “Para haver melhorias é inevitável que existam transtornos, mas no futuro todos irão beneficiar destas obras”, afirmou, lembrando intervenções semelhantes em curso no concelho, como na Avenida Irmã Lúcia de Jesus e na Rua Dr. Júlio Constantino.

