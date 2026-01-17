Santarém é o segundo distrito com mais feridos graves em acidentes no país

Santarém teve nos primeiros seis meses de 2025 um forte aumento de vítimas mortais nas estradas. O distrito de Santarém registou 19 vítimas mortais em acidentes rodoviários nos primeiros seis meses de 2025, mais sete do que no mesmo período do ano passado, o que representa um aumento de 58,3%, segundo o Relatório de Sinistralidade Rodoviária divulgado pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.

Entre Janeiro e Junho, ocorreram 811 acidentes com vítimas no distrito, mais 1,6% do que em 2024. O número de feridos graves subiu para 122, um acréscimo de 16,2%, colocando Santarém como o segundo distrito do país com mais feridos graves, apenas superado por Lisboa. Também os feridos leves aumentaram, passando de 942 para 983 vítimas, uma subida de 4,4% face ao período homólogo.

O relatório aponta Santarém como um dos distritos que mais contribuiu para o aumento nacional das vítimas mortais, a par de Viana do Castelo, num contexto em que, a nível nacional, se registou uma descida global do número de mortos nas estradas. Apesar do crescimento do tráfego rodoviário em 2025, os dados revelam um agravamento significativo da sinistralidade grave no distrito, contrariando a tendência nacional e reforçando a necessidade de medidas adicionais de prevenção e fiscalização rodoviária.

Enquanto não é apresentada uma nova estratégia de combate ao problema, o controlo da velocidade tem sido a melhor forma de atenuar ou até eliminar pontos negros de sinistralidade, quer na região quer no país. Em Julho de 2024, recorde-se, entraram em funcionamento 25 novos locais de controlo de velocidade, elevando para 123 o total de radares em funcionamento, incluindo na A1 junto ao nó de Santarém e na Recta do Cabo entre o Porto Alto (Samora Correia) e Vila Franca de Xira. Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, onde foram instalados radares houve uma redução no número de acidentes, incluindo uma descida de 69% nas vítimas mortais e 46% nos feridos graves.

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária está a preparar uma nova estratégia nacional, a apresentar em breve, para combater as mortes na estrada.