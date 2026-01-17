uma parceria com o Jornal Expresso
17/01/2026

 38 anos do jornal o Mirante
Sociedade | 17-01-2026 12:02

Suspeito de incendiar viatura em Constância fica em prisão domiciliária com pulseira electrónica

Suspeito de incendiar viatura em Constância fica em prisão domiciliária com pulseira electrónica
Um homem de 47 anos ficou sujeito à medida de coacção de permanência na habitação com vigilância electrónica depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária por suspeita de ter incendiado uma viatura em Santa Margarida da Coutada, no concelho de Constância. Segundo a Polícia Judiciária, os factos ocorreram no passado dia 13 de Janeiro, quando o suspeito partiu o vidro de uma viatura que se encontrava estacionada na berma da estrada, recorrendo a uma pedra, e lançou posteriormente duas acendalhas para o interior do veículo, provocando o incêndio.
O automóvel, pertencente a um casal residente na localidade, ficou totalmente destruído pelas chamas, tendo os prejuízos sido avaliados em cerca de sete mil euros. Apesar da violência do acto, o incêndio não colocou em risco habitações próximas, outras viaturas estacionadas no local, nem a segurança de pessoas.
A investigação apurou que o crime ocorreu num contexto de anteriores ameaças dirigidas ao casal proprietário da viatura, por motivos considerados fúteis. O detido é seguido em consultas de psiquiatria no Hospital de Tomar e, após ter sido presente a primeiro interrogatório judicial, ficou sujeito a prisão domiciliária com pulseira electrónica. A investigação prossegue sob a direcção do Ministério Público.

