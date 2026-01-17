ULS Médio Tejo regista estabilização das infecções respiratórias

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo registou sinais de estabilização da actividade gripal na segunda semana de Janeiro, com a procura por cuidados de saúde a manter-se elevada, mas sem agravamento face às semanas anteriores. A informação foi avançada pela ULS em comunicado. Entre 7 e 14 de Janeiro, as urgências hospitalares da ULS Médio Tejo, que integra os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas, registaram uma média diária de 430 atendimentos, um número considerado compatível com uma fase de estabilização da procura associada às infecções respiratórias.

Nos cuidados de saúde primários, a procura continua elevada, com uma média de 476 consultas diárias por doença aguda. Só no último domingo foram realizadas 130 consultas, o que, segundo a ULS, reflecte a adesão da população ao reforço do atendimento ao fim de semana e ao alargamento de horários em vários centros de saúde da região. Ao nível dos cuidados intensivos, encontram-se internados cinco doentes, quatro dos quais com patologia respiratória, todos com evolução clínica favorável, o que aponta para um menor impacto da gripe nos casos mais graves nesta fase.

A vigilância laboratorial indica uma circulação viral moderada. Entre 5 e 12 de Janeiro foram realizados 850 testes a 425 doentes suspeitos, com uma taxa de positividade a rondar os 10% para gripe A e B. Apesar do abrandamento registado, a ULS Médio Tejo mantém activo o nível 2 do Plano de Contingência Sazonal – Módulo Inverno, accionado a 7 de Janeiro, continuando a acompanhar a evolução da situação epidemiológica, sobretudo tendo em conta a previsão de descida das temperaturas.