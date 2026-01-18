Agrediu polícia na Póvoa de Santa Iria e acabou detido

Um homem de 45 anos, praticante de artes marciais que estava numa zona da Póvoa de Santa Iria já referenciada pelas autoridades como sendo de tráfico e consumo de droga, agrediu fisicamente um agente da PSP e acabou detido. Vai agora ser presente a tribunal para conhecer as medidas de coacção até ir a julgamento.

O caso aconteceu a 13 de Janeiro e o homem foi detido por suspeitas da prática de um crime de resistência e coação sobre funcionário. A ocorrência teve lugar durante uma acção de patrulhamento preventivo levada a cabo por elementos da Divisão Policial de Vila Franca de Xira da PSP, numa zona referenciada pela prática de tráfico de produto estupefaciente. No decorrer da intervenção, os polícias abordaram um indivíduo que se encontrava na posse de um cigarro artesanal. Durante esta abordagem, um outro homem aproximou-se do local e passou a adoptar um comportamento hostil, dirigindo ameaças aos agentes da autoridade. O suspeito tentou intimidar os polícias através do seu porte físico e da alegada prática de artes marciais, vindo posteriormente a agredir um dos agentes com uma pancada no braço. Face à agressividade persistente e à tentativa de nova investida, foi necessário aos polícias recorrer ao uso do bastão policial para repelir a agressão. O suspeito acabou por ser manietado e detido no local. Na sequência de uma revista sumária foram encontradas na sua posse duas embalagens de liamba, correspondentes a sete doses individuais. O indivíduo foi notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público da Comarca de Lisboa Norte, Instância Local de Vila Franca de Xira, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação.