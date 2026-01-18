ATL de Bolonha recebe Selo Protector da CPCJ

O ATL de Bolonha, instituição particular de solidariedade social da Póvoa de Santa Iria, recebeu o Selo Protector, atribuído pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ). De acordo com a direcção da IPSS, após 12 anos de trabalho contínuo, compromisso e dedicação, a equipa deslocou-se ao Porto para receber a distinção, que evidencia práticas consistentes centradas na protecção, promoção dos direitos e bem-estar das crianças e jovens, assim como na criação de um ambiente seguro, atento e respeitador do desenvolvimento integral de cada criança. “Ao longo deste percurso, o ATL de Bolonha construiu uma cultura de responsabilidade, prevenção e cuidado, trabalhando em estreita articulação com famílias, profissionais e entidades parceiras. O reconhecimento da CPCJ valida esse caminho e reforça a importância de instituições educativas comprometidas com a protecção activa, a escuta e a intervenção consciente”, refere a instituição.

O Selo Protector é um reconhecimento atribuído pela CPCJ a instituições, organizações ou estruturas que demonstram práticas consistentes e de qualidade na protecção e promoção dos direitos das crianças e jovens.