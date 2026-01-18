Grupo de jovens vendia droga à porta de escola no Forte da Casa

A polícia está a apertar a malha aos grupos de jovens que se dedicam a vender droga à porta das escolas do concelho e na última semana um novo grupo de jovens foi caçado por agentes da Polícia de Segurança Pública, afectos à equipa da Escola Segura, a traficar droga à porta de uma escola, desta vez no Forte da Casa. A detenção foi feita a 12 de Janeiro e foram apreendidas várias doses de produto estupefaciente. A apreensão, explica a PSP, ocorreu durante uma acção de patrulhamento preventivo levada a cabo nas imediações de um estabelecimento de ensino da vila. No decurso da acção, os polícias detectaram um grupo de jovens que evidenciou um comportamento nervoso perante a presença policial.

Após a abordagem, e quando questionados sobre a eventual posse de material ilícito, os jovens confirmaram a situação, entregando voluntariamente o produto aos agentes. Na sequência de uma revista sumária foram apreendidas 14 doses individuais de haxixe, distribuídas por quatro embalagens.

Em comunicado, a PSP sublinha que a Divisão Policial de Vila Franca de Xira continuará a desenvolver esforços no combate a este tipo de práticas ilícitas, tendo em conta o impacto negativo que estas têm no sentimento de segurança da população, em particular no seio da comunidade escolar. Esta, recorde-se, não é a primeira operação do género levada a cabo pela PSP e focada na prevenção de ilícitos junto a escolas do concelho. Já em Dezembro, como O MIRANTE dera nota, um jovem de 16 anos foi detido com um sabre e 14 doses de haxixe à porta de uma escola em Alverca, situação que vinha alarmando vários alunos e profissionais da escola.